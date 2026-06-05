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فیفا کی ٹرمپ نوازی

ٹرمپ کو جعلی انعام دینے پر، فیفا کے سربراہ کے خلاف شکایت

لبرل جمہوریت کا بھیانک چہرہ؛
6 جون 2026 - 02:22
News ID: 1822929
ٹرمپ کو جعلی انعام دینے پر، فیفا کے سربراہ کے خلاف شکایت

انسانی حقوق کی تنظیم نے ایک پٹیشن درج کرکے، اس مسئلے کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا کہ 'کیا فیفا کے سربراہ نے ورلڈکپ 2026 کی قرعہ اندازی کی تقریب میں جنگ پرست امریکی صدر کو امن کا انعام دے کر سیاسی غیر جانبداری کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں؟

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ انسانی حقوق کی تنظیم فیئرسکوئیر (FairSquare) نے ایک پٹیشن درج کرکے، اس مسئلے کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا کہ 'کیا فیفا کے سربراہ "گیانی انفینٹینو" نے ورلڈکپ 2026 کی قرعہ اندازی کی تقریب میں جنگ پرست امریکی صدر کو امن کا انعام دے کر سیاسی غیر جانبداری کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں؟

ادھر نارویجیئن فٹبال فیڈریشن نے باضابطہ طور پر فیفا کے سربراہ کے خلاف شکایت کی حمایت کی ہے۔

ناروے نے ٹرمپ کو دیا گیا فیفا کا امن انعام منسوخ کرنے کا عمل شروع کیا

واضح رہے کہ دہشت گرد امریکی حکومت نے ـ ورلڈکپ کی میزبانی کے قوانین کے برعکس، ـ ایران کی قومی فٹبال ٹیم کے کھلاڑیوں کے لئے ویزا جاری نہیں کیا ہے۔

اور ایران کے فٹبال فیڈریشن کے سربراہ نے ویزا کے اجرا کے حوالے سے غیر یقینی صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے: "معلوم نہیں ہے کہ ورلڈکپ میں ایران کا پہلا میچ منعقد ہوگا یا نہیں!"

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