ایران کے سامنے ناکامی کو کامیابی بنا کر پیش کرنا ٹرمپ کی مجبوری ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، معروف امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے سینئر سی او جیرارڈ بیکر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جوہری معاہدہ طے پاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے اسے کامیابی کے طور پر پیش کرنا ہوگا، حالانکہ ناقدین اسے ایران کے سامنے پسپائی قرار دے سکتے ہیں۔
بیکر کے مطابق امریکی سخت گیر حلقے کسی بھی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جو ماضی کے جوہری معاہدے سے مشابہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ ایسے معاہدے پر رضامند ہوتے ہیں تو یہ اسی معاہدے کی واپسی تصور ہوگی جس پر وہ برسوں تنقید کرتے رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں تمام کشیدگیوں کے باوجود ایران اپنی اہم جغرافیائی اور تزویراتی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بیکر کے مطابق ٹرمپ کو داخلی سیاسی دباؤ کے باعث کسی بھی ممکنہ سمجھوتے کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرنا پڑ سکتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔
آپ کا تبصرہ