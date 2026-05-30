جنوبی لبنان اور شمالی فلسطین کی سرحد پر جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جنوبی لبنان اور شمالی فلسطینِ اشغالی کی سرحد پر جاری کشیدگی ہفتے کی صبح ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، جہاں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔
اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق گزشتہ شب اور ہفتے کی صبح شمالی فلسطینِ اشغالی کے متعدد علاقوں، جن میں کریات شمونہ اور المطلہ شامل ہیں، میں چار مرتبہ خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے راکٹ الجلیل الاعلیٰ کے علاقے میرون تک پہنچے، جبکہ ایک راکٹ کریات شمونہ میں واقع ایک تجارتی مرکز پر آ گرا۔
اسرائیلی چینل 12 نے رپورٹ کیا کہ گزشتہ رات شمالی فلسطینِ اشغالی کی جانب تقریباً 15 راکٹ داغے گئے، جبکہ مقامی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان سے الجلیل الاعلیٰ کی طرف کم از کم آٹھ راکٹ فائر کیے گئے۔
دوسری جانب حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے دو مختلف حملوں میں کریات شمونہ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ تنظیم کے مطابق صبح کے وقت الغندوریہ کے مشرقی علاقے میں پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی فوجی یونٹ پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، جس میں نصب شدہ بارودی مواد، توپ خانے اور راکٹوں کا استعمال کیا گیا۔
بیان کے مطابق حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے زخمی اہلکاروں کے انخلا کے لیے علاقے کو دھوئیں کی آڑ میں لیا اور پھر فضائی و توپ خانے کے حملے کیے۔
حزب اللہ نے مزید دعویٰ کیا کہ اس نے رأس الناقورہ میں آئرن ڈوم نظام کے ایک پلیٹ فارم کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، الناقورہ میں ایک اسرائیلی ہمر گاڑی کو تباہ کیا اور رشاف البیاضہ میں اسرائیلی فوجیوں اور سازوسامان کے اجتماع پر حملہ کیا۔
مزاحمتی تنظیم نے یہ بھی کہا کہ اس نے گزشتہ روز زوطر الشرقیہ کی فضاؤں میں اسرائیلی "ہرمز 450" ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے مار گرایا۔
ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں، جن میں میفدون، شوکین، زبدین، جدیدۃ انصار، الزراریہ، کوثریۃ الرز اور مشغرہ شامل ہیں، کے رہائشیوں کو انخلا کے نئے انتباہات جاری کیے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی اور توپ خانے کے حملے بھی جاری رہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق بلدة انصار میں ایک رہائشی مکان پر ڈرون حملے کے نتیجے میں زہیر احمد ہاشم اور ان کے بیٹے علی شہید ہو گئے جبکہ خاندان کے سات دیگر افراد زخمی ہوئے۔
اسی طرح حبوش اور نبطیہ کے درمیان ایک پِک اپ گاڑی کو نشانہ بنانے سے ایک شخص شہید اور ایک شدید زخمی ہوا، جبکہ نبیہ بری سرکاری اسپتال جانے والی سڑک پر حملے میں تین افراد زخمی ہوئے۔
انصار، زبدین، حاروف، الغندوریہ، فرون، دبین، بلاط، الجمیجمہ اور مرجعیون کے اطراف بھی اسرائیلی بمباری اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا۔
لبنان کی وزارتِ صحت نے بتایا کہ گزشتہ روز صور ضلع کے علاقے معروب پر اسرائیلی حملے میں ایک امدادی کارکن سمیت چار افراد شہید اور پانچ زخمی ہوئے۔ وزارت کے مطابق العباسیہ میں تین اور طیردبا میں چار افراد شہید ہوئے ہیں۔
وزارتِ صحت نے امدادی کارکنوں اور امدادی مراکز کو نشانہ بنانے کو بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔
جنوبی لبنان کی سرحدی پٹی میں فریقین کے درمیان حملوں کے مسلسل تبادلے کے باعث خطے میں کشیدگی بدستور بڑھ رہی ہے۔
