لبنان سے شمالی فلسطین کی جانب میزائل حملے، خطرے کے سائرن بج اٹھے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان سے شمالی فلسطین کی جانب میزائل حملوں کے بعد الجلیل کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔
رپورٹس کے مطابق مسکاف عام اور مرگلیوت کے علاقوں میں سائرن اس وقت فعال کیے گئے جب لبنان کی سرزمین سے راکٹ اور ڈرون حملوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ صہیونی داخلی محاذ نے دعویٰ کیا کہ ایک ڈرون لبنان سے داخل ہوا جس کے بعد شمالی علاقوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہوگئی۔
دوسری جانب حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں اسرائیلی حملوں، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور جنوبی لبنان میں شہری آبادی پر بمباری کے ردعمل میں کی جا رہی ہیں۔
حزب اللہ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فوجی اڈوں، بکتر بند گاڑیوں اور فوجی اجتماعوں پر 19 مختلف حملے کیے گئے۔ ان کارروائیوں میں راکٹ، توپ خانے، بھاری میزائل اور خودکش ڈرون استعمال کیے گئے۔
بیان میں کہا گیا کہ زوطر شرقیہ میں اسرائیلی بکتر بند یونٹ کے کمانڈ سینٹر کو بھاری میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ دو “مرکاوا” ٹینک “ابابیل” ڈرون حملوں میں تباہ ہوئے۔
حزب اللہ نے مزید دعویٰ کیا کہ القنطرہ کے علاقے میں ایک “نمیر” بکتر بند گاڑی کو بھی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ تنظیم نے واضح کیا کہ جب تک لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہیں گے، مزاحمتی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔
آپ کا تبصرہ