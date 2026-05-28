عراقی رکنِ پارلیمنٹ: حشد الشعبی کو تحلیل یا ضم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی پارلیمنٹ کے رکن احمد الشمری نے ان آوازوں پر سخت ردعمل ظاہر کیا جو حشد الشعبی کو بیرونی طاقتوں سے وابستہ قرار دے کر اس کے انحلال یا مسلح افواج میں ضم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حشد الشعبی ایک سرخ لکیر ہے اور ہم ہرگز اس کے انضمام یا اس کی حیثیت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایک سیکورٹی اور نظریاتی ادارہ ہے جس نے عراق کے دفاع اور دہشت گردی کے مقابلے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔
الشمری نے مزید کہا کہ مزاحمتی اسلحہ بیرونی خطرات اور مسلسل درپیش چیلنجز کے باعث وجود میں آیا، اور جب تک عراق کو بیرونی مداخلتوں اور جارحیت کا سامنا ہے، اس وقت تک قومی طاقت کے عناصر کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ملک اور عوام کا دفاع یقینی بنایا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ