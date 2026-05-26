جنوبی لبنان میں امدادی ٹیم پر فضائی حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے ایک امدادی ٹیم کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے “بئر السلاسل” پر متعدد فضائی حملے کیے، جن کے باعث زخمیوں تک امدادی کارروائیاں متاثر ہوئیں۔
ذرائع کے مطابق حملے اس وقت کیے گئے جب امدادی ٹیم متاثرہ علاقے کی طرف جا رہی تھی، تاہم فضائی کارروائی کے نتیجے میں انہیں واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔
لبنانی میڈیا کے مطابق اس کارروائی میں امدادی سرگرمیوں میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی، جبکہ علاقے میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔
