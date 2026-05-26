حزب اللہ کی نئی کارروائیوں میں صیہونیوں کو بھاری جانی نقصان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کی جانب سے حالیہ کارروائیوں کے بعد صیہونی فوج کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ قابض حکومت کی وزارتِ صحت نے زخمیوں کے تازہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق صیہونی وزارتِ صحت نے اعتراف کیا ہے کہ حالیہ حملوں میں مزید 34 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزارت کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 8865 زخمیوں کو اسپتالوں میں داخل کیا جا چکا ہے۔
ذرائع کے مطابق شمالی محاذ پر جنگ بندی کے بعد سے 964 جبکہ لبنان کے ساتھ عارضی جنگ بندی کے بعد 549 زخمیوں کا اندراج کیا گیا ہے۔
یہ نقصانات جنوبی لبنان میں قابض افواج کے خلاف حزب اللہ کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں، خصوصاً خودکش ڈرون حملوں، کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے یہ حملے لبنان پر جاری بمباری اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔
عبری میڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت اور عسکری کارروائیوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے ڈرون تقریباً 70 فیصد اسرائیلی فوجی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
صیہونی میڈیا کے مطابق قابض فوج نے جنگ کے دوران سخت فوجی سنسر شپ نافذ کر رکھی ہے اور حقیقی ہلاکتوں و نقصانات کی تفصیلات منظرِ عام پر آنے سے روکی جا رہی ہیں۔
رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج ایران اور لبنان کے خلاف ایک کثیرالجہتی جنگ میں الجھ چکی ہے، جبکہ داخلی صورتحال تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔
