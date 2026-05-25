لبنانی رکنِ پارلیمنٹ: اسرائیلی منصوبوں کا ساتھ دینے والا شہداء کے خون میں برابر کا شریک ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، رامی ابو حمدان، جو لبنانی پارلیمنٹ کے رکن اور "وفاداری بہ مقاومت" پارلیمانی بلاک کے رکن ہیں، نے کہا ہے کہ لبنان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کمزور معاہدوں کے ذریعے جنگ بندی کی کوششوں سے کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ یہ لبنان کو ایک "سیکیورٹی نارملائزیشن" یا مشکوک "سیکیورٹی بیلٹ" کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے۔
یہ بات انہوں نے بقاع کے علاقے کے قصبے "علی النہری" میں وکیل علی ابوزید کی تشییع کے موقع پر کہی، جس کا اہتمام حزب اللہ اور مزاحمت کے حامیوں نے کیا تھا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ سیکیورٹی نارملائزیشن کی جانب بڑھنا درحقیقت ملک کے اندر جنگ کے اعلان کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اقدام لبنان کی خودمختاری، وجود، قومی کردار اور اس کے مقام کو خطرے میں ڈال دے گا۔
رامی ابو حمدان نے دوٹوک انداز میں کہا کہ اسرائیل جیسے ازلی دشمن کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیکیورٹی معاہدے یا تعاون کی طرف جانا، چاہے اسے کسی بھی نام سے پیش کیا جائے، ہرگز قابلِ قبول نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جو شخص بھی موجودہ اسرائیلی منصوبوں کا ساتھ دے گا، وہ شہداء، مجاہدین، بچوں اور خواتین کے خون بہانے میں بنیادی شریک سمجھا جائے گا۔
لبنانی رکنِ پارلیمنٹ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شہداء کا خون اقتدار کے عہدوں اور کرسیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اور ایسے تمام منصوبے ناکامی سے دوچار ہوں گے جنہیں لبنان پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
