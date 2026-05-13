علامہ سید جواد نقوی کا انتباہ: ٹرمپ سے قربت اسلام آباد کے مفاد میں نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حجت الاسلام سید جواد نقوی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی حکام کی مسلسل تعریفوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی طاقتیں ماضی میں بھی اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کرتی رہی ہیں، لیکن مشکل وقت میں اسے تنہا چھوڑ دیتی ہیں، اس لیے وقتی حمایت یا بیرونی طاقتوں کی خوشنودی کے لیے پاکستان کے مستقبل اور قومی مفادات کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔
تنظیم بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ نے زور دیا کہ اسلام آباد کو ایسی پالیسی اپنانی چاہیے جو قومی مفادات، خودمختاری اور طویل المدتی استحکام پر مبنی ہو، تاکہ پاکستان عالمی طاقتوں کی کشمکش کا آلہ کار نہ بنے۔
سید جواد نقوی نے کہا کہ پاکستان ایک باوقار اور پاکیزہ ملک ہے، اس کی شناخت کو کسی متنازع اور غیر انسانی کردار رکھنے والی شخصیت سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔
انہوں نے خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اب بھی پاکستان کے خلاف جارحانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے جبکہ افغانستان کی صورتحال بھی اسلام آباد کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ سے قربت یا ان کے ہم خیال مؤقف اختیار کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے دشمنوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
