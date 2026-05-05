آبنائے ہرمز پر امریکی فوجی منصوبے میں شامل نہیں ہوں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،فرانس کے صدر امانوئل میکرون نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ یورپ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کسی بھی امریکی فوجی منصوبے کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے یہ بیان امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے مجوزہ اقدامات کے ردعمل میں دیا۔
میکرون نے کہا کہ وہ نام نہاد آزادی منصوبے کے بارے میں واضح نہیں ہیں اور اس کی نوعیت پر بھی سوال اٹھایا۔ ان کے مطابق مسئلے کا حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ سفارتی رابطہ اور باہمی ہم آہنگی ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست تعاون ضروری ہے، جبکہ یورپ کسی بھی ایسے اقدام میں شریک نہیں ہوگا جو طاقت کے استعمال پر مبنی ہو یا کسی معاہدے کے بغیر کیا جائے۔
فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ یورپ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور بحری راستے بحال کرنے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہیں، تاہم وہ امریکہ کی قیادت میں کسی فوجی مہم کا حصہ بننے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان مغربی اتحاد میں پالیسی اختلافات کو ظاہر کرتا ہے اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر عالمی سطح پر سفارتی حل کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔
