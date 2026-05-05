آبناے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کی اجازت لازمی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سیاسی معاون نے کہا ہے کہ آبناے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ایران کی اجازت سے مشروط ہوگی، اور اس نئے انتظام کو عالمی اور بین الاقوامی نظم کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔
رہورٹ کے مطابق، سردار یدالله جوانی نے ایک گفتگو میں کہا کہ خلیج فارس اور آبناے ہرمز دنیا کے اہم ترین اسٹریٹجک علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، جہاں ماضی میں بھی عالمی طاقتوں کے درمیان کشمکش رہی ہے، اور کسی بڑے بحران کی صورت میں یہ خطہ مرکزی میدان بن سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ اپنے وسیع ذخائر اور جغرافیائی اہمیت کے باعث عالمی طاقتوں کے نظام میں کلیدی کردار رکھتا ہے، کیونکہ اس پر کنٹرول عالمی اقتصادی اور سیاسی دھاروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
سردار جوانی نے مزید کہا کہ ایران تنگۂ ہرمز کے انتظام کو ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے تحت ہر وہ جہاز جو اس مخصوص راستے سے گزرنا چاہے گا، اسے ایرانی مسلح افواج کی اجازت لینا ہوگی تاکہ اس کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی دشمن ملک کے جہاز کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اگر وہ قواعد کی خلاف ورزی کرے گا۔
اپنے بیان میں انہوں نے امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں ایران مزید مضبوط ہوا ہے۔ ان کے مطابق، جاری کشیدگی سے مستقبل کا نیا عالمی نظام جنم لے سکتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو تنگۂ ہرمز کے معاملے میں مشکلات کا سامنا ہے اور اسے اپنے اتحادیوں کی مکمل حمایت حاصل نہیں ہو رہی، جو اس کی کمزور ہوتی عالمی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے۔
