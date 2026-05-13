ایران کی جنگ مستقبل کی نسلوں کے لیے اچھائی اور برائی کا تعین کرے گی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسماعیل بقائی، ترجمان وزارت خارجہ ایران، نے "دنیا کے باوجدان اور شرافتمند انسانوں" کے نام پیغام میں کہا کہ امریکہ اور صہیونی رژیم کی ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ ہے۔
بقائی نے لکھا کہ یہ جنگ صرف زمین یا وسائل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور میں اور آنے والی نسلوں کے لیے حقیقی "خیر" اور "شر" کی پہچان کرے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کی قوم اس غیر قانونی حملے کے خلاف کھڑی ہے اور اپنی طاقت اور ارادے کے ساتھ وطن اور انسانی کرامت کا دفاع کر رہی ہے، جبکہ مخالف فریق جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچوں اور غیر فوجیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا:"یہ جنگ ان لوگوں اور شریف لوگوں کے درمیان ہے جو معصوم انسانوں کی جان بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں؛ جھوٹے اور پیشہ ور دروغگوؤں کے خلاف جو اپنے ظلم کو جواز فراہم کرتے ہیں۔"
بقائی نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ اس وقت خاموش رہنا برائی کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے انتخاب ہے: یا تو ایک ایسی دنیا جہاں زور اور ظلم حاوی ہو، یا ایک ایسی دنیا جس کی بنیاد احترام، انصاف، امن اور انسانی کرامت پر ہو۔
ان کا کہنا تھا کہ انسانی وجدان ابھی زندہ ہے اور ہمیں اخلاقی جرات دکھانی ہوگی، بولنا ہوگا اور تاریخ کے صحیح جانب کھڑا ہونا ہوگا، اس سے پہلے کہ دنیا بےقانونی اور غلامی کی کھائی میں گر جائے۔
یہ پیغام ایران کی موجودہ جنگ کو اخلاقی اور عالمی نقطہ نظر سے بیان کرتا ہے اور دنیا سے شعور اور ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے۔
