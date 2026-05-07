روس کی ایران سے متعلق صورتحال کے پرامن حل کے لیے سفارتی مدد کی پیشکش

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے عمان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو میں کہا ہے کہ روس ایران سے متعلق خطے کی صورتحال کو پرامن اور سفارتی طریقے سے حل کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔
اس گفتگو میں عمان کے وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی اور دونوں فریقوں نے مشرق وسطیٰ خصوصاً خلیج فارس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور عرب ممالک کے خلاف کسی بھی قسم کے حملے یا کشیدگی سے شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس سے گریز ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کشیدگی کو بڑھانے کے بجائے مسائل کے سیاسی اور سفارتی حل کو ترجیح دی جانی چاہیے۔
روس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ خطے میں استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے عملی اقدامات بھی تجویز کیے جا سکتے ہیں۔
روسی مؤقف کے مطابق خلیج فارس میں سلامتی کا نظام صرف اس وقت ممکن ہے جب تمام ممالک ایک دوسرے کے جائز مفادات کا احترام کریں اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔
