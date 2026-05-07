پزشکیان کا رہبر انقلاب سے دو گھنٹے طویل ملاقات کا احوال اور قومی اتحاد پر زور

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کی حالیہ ملاقات رہبر انقلاب کے ساتھ تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تک ایک نہایت دوستانہ اور اعتماد پر مبنی ماحول میں ہوئی جس میں مختلف ملکی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب کا طرزِ گفتگو عاجزی اور عوام سے قربت پر مبنی تھا جو حکومتی نظم و نسق کے لیے ایک اہم مثال ہے.
پزشکیان کے مطابق ملک کو اس وقت معاشی دباؤ اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے لیکن عوام اور اداروں کی ہم آہنگی نے صورتحال کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے.
انہوں نے توانائی کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے استعمال میں اصلاح اور بچت ایک قومی ضرورت ہے اور حکومت اس سلسلے میں عملی اقدامات کر رہی ہے تاکہ صنعتوں کو متاثر نہ ہونا پڑے.
انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیح پیداوار کو سہارا دینا اور معیشت کو مستحکم رکھنا ہے جس کے لیے عوام اور تاجر برادری کا تعاون ضروری ہے.
پزشکیان نے کہا کہ حکومت معیشت میں نجی شعبے اور تاجروں کے کردار کو اہم سمجھتی ہے اور فیصلہ سازی میں ان کی شمولیت کو بڑھایا جا رہا ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ فیصلے تیزی سے اور مؤثر انداز میں ہو سکیں.
انہوں نے قومی اتحاد کو سب سے بڑی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اختلاف رائے فطری ہے لیکن اسے تقسیم یا دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے.
پزشکیان نے کہا کہ تمام ایرانی شہری اپنے ملک سے محبت میں متحد ہیں اور کوئی بھی حقیقی شہری ملک کی سلامتی اور وقار کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا.
آخر میں انہوں نے کہا کہ حکومت خود کو عوام کی خادم سمجھتی ہے اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے عوام، تاجروں اور اداروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی.
آپ کا تبصرہ