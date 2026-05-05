ایندھن کی کمی، عالمی فضائی پروازوں سے 20 لاکھ نشستیں ختم

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، دنیا بھر میں فضائی سفر کو ایک نئے بحران کا سامنا ہے، جہاں ایندھن کی کمی کے باعث ایئرلائنز نے اپنی پروازوں میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں کے دوران تقریباً 20 لاکھ نشستیں مئی کے شیڈول سے نکال دی گئی ہیں۔
یہ اقدام اس خدشے کے پیشِ نظر کیا گیا ہے کہ ہوائی جہازوں کے لیے ایندھن کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، جس سے فضائی آپریشنز کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق تیل کی مصنوعات کی سپلائی میں رکاوٹوں نے عالمی ہوا بازی کے شعبے میں طلب اور رسد کے درمیان شدید عدم توازن پیدا کر دیا ہے۔
ایئرلائنز کی جانب سے نشستوں میں کمی کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں مسافروں کو کم دستیاب پروازوں، مہنگے ٹکٹوں اور ممکنہ تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایندھن کی فراہمی کا مسئلہ جلد حل نہ ہوا تو عالمی سطح پر سفر اور تجارت دونوں متاثر ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات معیشت پر بھی پڑنے کا خدشہ ہے۔
