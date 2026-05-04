امریکی فوجی یورپ میں صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے موجود ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی یورپ میں موجودگی بنیادی طور پر ان کے اپنے اسٹریٹیجک مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، نہ کہ صرف یورپی مفادات کے لیے۔
رپورٹ کے مطابق، کالاس نے جرمنی میں امریکی فوجیوں کی ممکنہ واپسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ موضوع کافی عرصے سے یورپی سیاسی مباحث میں زیرِ بحث رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوجی یورپ میں موجود ہیں لیکن یہ موجودگی صرف یورپی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے عالمی اور علاقائی اسٹریٹیجک مفادات کا حصہ بھی ہے۔
کالاس نے ممکنہ انخلاء کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے اسے "غیر متوقع" قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے فیصلے یورپی سیاسی اور دفاعی منصوبہ بندی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔
