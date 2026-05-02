جنوبی لبنان محاذ اسرائیل کی بڑی کمزوری بن رہا ہے:صہیونی فوج کا انتباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،صہیونی فوج کے اعلیٰ افسران نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی لبنان کا محاذ اسرائیل کے لیے ایک سنگین عسکری کمزوری میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔
والا نیوز کے مطابق، اسرائیلی افسران نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے جاری گوریلا طرزِ جنگ نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی آزادیِ عمل محدود ہو گئی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے سیکیورٹی اقدامات اور سرحدی دفاعی نظام کو مزید مضبوط کیا ہے، تاہم میدانِ جنگ میں حالات اس کے کنٹرول میں مکمل طور پر نہیں رہے۔ ایک سینئر اسرائیلی افسر کے مطابق، فوج اس وقت زیادہ تر دفاعی حکمت عملی پر انحصار کر رہی ہے، اور اگر حزب اللہ کی کارروائیاں جاری رہیں تو زمینی آپریشنز میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔
افسران نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حزب اللہ ڈرونز، راکٹ حملوں اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں کا منظم استعمال کر رہا ہے، جس سے اسرائیلی افواج کو مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی حکام نے امریکہ کو بھی آگاہ کیا ہے کہ موجودہ “احتیاطی پالیسی” جنوبی لبنان میں ان کی بازدارتی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہے۔
اسرائیلی چینل 12 نے بتایا کہ وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک گفتگو میں اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔
رپورٹ کے مطابق، اسرائیل کا موقف ہے کہ اگر محدود کارروائیاں جاری رہیں تو حزب اللہ کو دوبارہ منظم ہونے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا موقع ملتا رہے گا، جس سے شمالی علاقوں کی سیکیورٹی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
اسرائیلی حکام نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ لبنان کے ساتھ سفارتی عمل کے لیے ایک محدود وقت مقرر کیا جائے، بصورت دیگر وہ فوجی کارروائی میں اضافے کے آپشن پر واپس جا سکتے ہیں۔
مجموعی طور پر اسرائیلی افسران کے مطابق جنوبی لبنان کا محاذ اب ایک ایسا میدان بن چکا ہے جہاں حالات ان کے کنٹرول سے بتدریج باہر ہوتے جا رہے ہیں۔
