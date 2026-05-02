ایران جنگ نے زوال پذیر امریکی فوج کو بے نقاب کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ امریکی فوج پہلے ہی زوال کا شکار تھی، لیکن ایران کے خلاف جنگ نے اس حقیقت کو سب کے سامنے واضح کر دیا۔
رپورٹ کے مطابق، ایران نے آبناے ہرمز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ اس کے میزائل اور ڈرون اب بھی خطے میں امریکی اتحادیوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ ایران مذاکراتی سطح پر بھی زیادہ مضبوط پوزیشن میں سامنے آیا ہے۔
اخبار نے لکھا کہ اس جنگ نے امریکی جنگی حکمت عملی کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ امریکہ خود کو جدید جنگوں کے لیے مناسب طور پر تیار نہیں کر سکا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بدلتی ہوئی جنگی نوعیت، جس میں ڈرونز اور جدید میزائل نظام اہم کردار ادا کر رہے ہیں، نے امریکی فوج کے روایتی برتری کے تصور کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس جنگ نے ان خامیوں کو عملی طور پر نمایاں کر دیا۔
