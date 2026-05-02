جنوبی لبنان میں صہیونی فوجیوں کی وسیع لوٹ مار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی اخبار ہاآرتص نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اگرچہ ماضی کی جنگوں میں بھی اس نوعیت کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن اس بار نمایاں بات ان کارروائیوں کے حوالے سے مکمل بے حسی اور عدم جوابدہی ہے۔
اخبار نے لکھا کہ اسرائیلی فوجی جنوبی لبنان میں گھروں اور کاروباری مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں، خاص طور پر وہ مقامات جہاں جنگ کے باعث مقامی آبادی نقل مکانی کر چکی ہے۔ ان خالی گھروں اور دکانوں سے قیمتی سامان لوٹا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی کسی سزا پر منتج ہوتے ہیں، جبکہ فوجی کمانڈر بھی اکثر ان خلاف ورزیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے احتساب کا نظام کمزور نظر آتا ہے۔
آپ کا تبصرہ