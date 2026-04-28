امریکہ ایران کے تسلیم ہونے کی غلط فہمی چھوڑ دے: پاکستانی نشریہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،رپورٹ کے مطابق پاکستانی اخبار ڈان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں تسلیم ہونے کی توقع ایک غلط فہمی ہے اور واشنگٹن کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہئیں۔
نشریے نے کہا کہ ایران نے دہائیوں سے پابندیوں، سیاسی دباؤ اور اقتصادی مشکلات کے باوجود غیر معمولی مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی برداشت اور استقامت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ کشیدگی اور بحری راستوں پر پابندیوں نے عالمی معیشت کو متاثر کیا ہے، اس لیے بحران کے فوری حل کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنا ضروری ہے۔
نشریے کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں پیچیدہ معاملات شامل ہیں، تاہم فوری نتائج کی توقع حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔
ڈان نے زور دیا کہ واشنگٹن کو محاصرے اور بعض پابندیوں میں نرمی کرنی چاہیے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں۔
اخبار کے مطابق سفارتی عمل کو نقصان پہنچانے والے بیانات اور اقدامات خطے میں امن کی کوششوں کو مزید مشکل بنا سکتے ہیں، اس لیے امریکہ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
