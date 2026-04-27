امریکا سیاسی اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہو چکا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اس وقت شدید سیاسی تقسیم اور بڑھتے ہوئے غصے کا شکار ہے، جس میں سیاسی تشدد ایک عام خطرہ بنتا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ تبصرہ اس واقعے کے بعد سامنے آیا ہے جو واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں منعقدہ سالانہ صحافی ضیافت کے دوران پیش آیا، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ حکومتی اہلکار موجود تھے۔ اس دوران ایک مسلح شخص نے سکیورٹی چیک پوائنٹ پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد تقریب میں افراتفری پھیل گئی اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے میزوں کے نیچے چھپ گئے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ میں سیاسی تشدد، بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات اور سیاستدانوں کو دھمکیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں 6 جنوری کے کانگریس حملے جیسے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ داخلی سلامتی کے سابق اہلکار جان کوہن کے حوالے سے کہا گیا کہ امریکہ ایک "غصے سے بھرا ہوا اور منقسم معاشرہ" بن چکا ہے، جہاں خاص طور پر نوجوان مرد طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ تشدد ہی اپنے غصے کے اظہار کا ذریعہ ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب امریکہ کے اہم سیاسی اور میڈیا ایونٹس بھی عدم تحفظ اور خوف کے ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں۔
