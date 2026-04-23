ایران کا بڑا انٹیلیجنس آپریشن، موساد اور منافقین کے مبینہ نیٹ ورک کو دھچکا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران میں سکیورٹی اداروں نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر مشترکہ نیٹ ورک کو ناکام بنایا ہے، جو سازمان مجاهدین خلق (منافقین) اور موساد کے درمیان تعاون کا کام کر رہا تھا۔
رپورٹس کے مطابق، سلطانعلی شیرزادی فخر نامی شخص سنگین جرائم کے تحت سزائے موت دی گئی کہ وہ اس گروہ کا رکن تھا اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کر کارروائیوں میں ملوث تھا۔ عدالتی کارروائی مکمل ہونے اور اعلیٰ عدالت سے توثیق کے بعد سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔
سرکاری بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ شخص ماضی میں ملک سے باہر جا کر تنظیمی اور عسکری تربیت حاصل کر چکا تھا اور بعد ازاں ایک خفیہ مشن کے تحت دوبارہ ایران داخل ہوا، تاہم سکیورٹی اداروں نے اسے بروقت گرفتار کر لیا۔
ایرانی حکام کے مطابق، یہ گروہ ماضی میں بھی متعدد حملوں اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔
مزید یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف صوبوں میں ایسے دیگر افراد کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی ہیں، جن پر غیر ملکی عناصر کے ساتھ تعاون کے الزامات ہیں، اور متعدد مقدمات میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔
