ایران کے سفیر نے وزیرِ خارجہ عراقچی کا پیغام پاکستانی وزیرِ خارجہ کو پہنچایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے منگل کے روز نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ پاکستان سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کے دوران ایرانی وزیرِ خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی کا خصوصی پیغام ان کے پاکستانی ہم منصب کو پیش کیا۔
ایرنا کے نمائندے کے مطابق، اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات، علاقائی امور اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
پاکستانی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ایران کے ساتھ کلیدی اور ترجیحی شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مختلف ادارہ جاتی دوطرفہ مکینزم کے تحت ہونے والی پیش رفت پر بھی روشنی ڈالی، جن کا مقصد ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔
ایران اور پاکستان کے درمیان گزشتہ برسوں میں سیاسی، اقتصادی، سلامتی اور سرحدی شعبوں میں وسیع تعاون رہا ہے۔ طویل ہمسائیگی، مشترکہ ثقافتی اور تاریخی رشتوں کی بنیاد پر دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل مکالمے اور ادارہ جاتی فریم ورک کے ذریعے مستحکم ہوئے ہیں۔
اسی تناظر میں اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے، خصوصاً وزرائے خارجہ اور نائب وزرائے اعظم کی ملاقاتیں، دوطرفہ تعاون کی ہم آہنگی اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ توانائی، تجارت، ٹرانزٹ اور سرحدی امور میں بھی دونوں ممالک کے درمیان متعدد مشترکہ منصوبے اور باقاعدہ اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں تاکہ جاری منصوبوں میں پیش رفت اور درپیش رکاوٹوں کا حل نکالا جا سکے۔
یہ ملاقاتیں، بالخصوص مشترکہ کمیٹیوں اور دوطرفہ مکینزم کے تحت، ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ ترجیحات کے فروغ میں معاون ثابت ہو رہی ہیں۔
