سعودی اتحاد کی یمن کی مکلا بندرگاہ میں امارات سے آنے والےسازوسامان پر بمباری

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سعودی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی بندرگاہ مكلا کو بیرونی فوجی امداد حاصل ہے جس کے خلاف محدود فضائی کارروائی کی گئی ہے۔
اتحادی افواج کے ترجمان نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ سے آنے والے دو بحری جہاز ہماری اجازت کے بغیر ہفتہ اور اتوار کو مکلا بندرگاہ میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹم غیر فعال کر دیے اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل (STC) کی فوجی اعانت کے لیے بڑی تعداد میں ہتھیار اور جنگی گاڑیاں اتاریں۔
سعودی اتحاد نے کہا کہ مکلا بندرگاہ پر حملے میں اصل اہداف کے سوا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔
اتحاد کے مطابق ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں دونوں جہازوں کے لنگرانداز ہونے کے بعد ہتھیاروں کی منتقلی دکھائی گئی۔
کچھ روز قبل سعودی اتحاد نے یمن کے جنوب میں واقع علیحدگی پسند گروہ کو متنبہ کیا تھا کہ وہ ملک کے مشرقی صوبے حضرموت کی طرف پیش قدمی روک دے۔
رواں ماہ کے آغاز میں یمن کے جنوب میں موجود علیحدگی پسندوں کی کارروائی کے باعث متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ ایس ٹی سی اور سعودی حمایت یافتہ فوجی دستے آمنے سامنے آئے تھے۔
خیال رہے کہ یمن 2014 سے سعودی جارحیت کے بعد سے ہونے والی خانہ جنگی سے متاثر ہے۔ یمن کے مقامی ذرائع ابلاغ پر دسمبر کے اوائل سے یہ تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ جنوبی یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ گروہوں کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔
