ایران نے امارات کے جزائر کے دعوے مسترد کر دیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امارات کی جانب سے تین ایرانی جزائر سے متعلق دعوؤں کو سختی سے مسترد کیا ہے۔
بقائی نے کہا کہ امارات ہر سفارتی دورے کو ایران کے خلاف اپنے دعوے بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور یہ اقدام ناقابلِ قبول ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابوموسی، بڑا جزیرہ اور چھوٹا جزیرہ ایران کی اٹوٹ سرزمین کے حصہ ہیں اور ان پر کسی بھی ملک کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ایسے دعوے بین الاقوامی اصولوں، ریاستوں کی خودمختاری اور پڑوسیوں کے احترام کے خلاف ہیں۔
چینی وزیرِ خارجہ وانگ یی نے حال ہی میں امارات کا دورہ کیا اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ اس دورے کے اختتام پر جاری مشترکہ بیان میں امارات نے ایک بار پھر ایران کے تین جزائر پر اپنے دعوے دہرائے، جس پر ایران نے شدید ردِعمل ظاہر کیا۔
ایران نے زور دیا کہ اس طرح کے دعوے نہ صرف حقائق کے خلاف ہیں بلکہ خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ