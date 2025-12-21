جنوبی دمشق میں داعش کے دہشت گرد نیٹ ورک کا خاتمہ، سرغنہ سمیت 6 افراد گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شام کی وزارتِ داخلہ نے اتوار کے روز بتایا کہ داریا کے علاقے میں ایک منظم سکیورٹی کارروائی کے دوران داعش سے تعلق رکھنے والے ایک دہشت گرد گروہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے سرغنہ سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
وزارتِ داخلہ نے دمشق کے نواحی علاقوں میں داخلی سلامتی کے سربراہ احمد الدالاتی کے حوالے سے بتایا کہ داخلی سلامتی کی خصوصی یونٹس نے جنرل انٹیلی جنس سروس کے تعاون سے داریا میں ایک منصوبہ بند سکیورٹی آپریشن کیا، جس کے دوران داعش کے ایک خفیہ ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔
احمد الدالاتی کے مطابق یہ کارروائی مکمل تحقیقات، مستند انٹیلی جنس معلومات اور گزشتہ چند ہفتوں کے دوران دہشت گرد عناصر کی مسلسل نگرانی کے بعد عمل میں لائی گئی۔
انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں داعش کے اس نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور اس کے سربراہ کے ساتھ مزید 6 ارکان کو گرفتار کیا گیا۔
سکیورٹی حکام کے مطابق کارروائی کے دوران مختلف اقسام کا اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، جو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں استعمال کیا جانا تھا۔
احمد الدالاتی نے مزید کہا کہ آپریشن کے دوران شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام حفاظتی اقدامات پر مکمل عمل کیا گیا، جبکہ یہ کارروائی سکیورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کے باہمی تعاون اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی ان کی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے۔
