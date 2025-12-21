حماس کی مکمل حمایت جاری رہے گی، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، حافظ نعیم الرحمٰن

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری امت فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور حماس کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جائے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان نے فلسطین میں قیام امن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، مسلم حکمران اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم حماس کی مکمل حمایت کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل امن معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے۔
غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ پوری امت فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور حماس کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جائے، مسلم حکمران اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ پاکستان پوری مسلم دنیا میں واحد ایٹمی طاقت ہے اور دنیا کے وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ ہے۔
انہوں نے بنگلا دیش کے حوالے سے کہا کہ بنگلا دیش میں عثمان ہادی کی شہادت کو نہیں بھول سکتے اور بنگلا دیش میں نوجوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمیں وہ انقلاب چاہیے جو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہو۔
