امریکی صدر ٹرمپ: شام میں داعش کے خلاف وسیع حملے شروع

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی حکام کے مطابق، امریکی فوج نے گزشتہ روز شام میں داعش کے متعدد ٹھکانوں پر وسیع حملے کیے، یہ حملے اس کے بعد کیے گئے جب امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ شام کی حکومت مکمل طور پر ان حملوں کی حمایت کر رہی ہے اور امریکہ سخت جواب دے گا۔
ٹرمپ نے کارولائنا شمالی میں تقریر میں ان حملوں کو "عظیم" قرار دیا اور کہا: "ہم نے شام میں داعش کے گروہوں پر بمباری کی… یہ حملہ بہت کامیاب رہا۔"
امریکی وزیر دفاع پٹ ہیگسٹ نے کہا کہ یہ حملے داعش کے جنگجوؤں، بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کے مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے، اور بتایا کہ یہ کارروائی "حملہ چشم شاہین" کے نام سے کی گئی۔
انہوں نے کہا: "یہ جنگ کا آغاز نہیں، بلکہ انتقام کا اعلان ہے۔ آج ہم نے اپنے دشمنوں، ان میں سے بہت سے کو، نشانہ بنایا اور ہلاک کیا، اور یہ کارروائی جاری رکھیں گے۔"
امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق، یہ حملے شام کے وسطی علاقوں میں 70 سے زائد مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے اور اردنی لڑاکا جہازوں نے بھی اس آپریشن میں مدد فراہم کی۔
ایک امریکی اہلکار کے مطابق، یہ حملے F-15 اور A-10 لڑاکا طیاروں کے ساتھ اپاچی ہیلی کاپٹرز اور جدید موبائل راکٹ سسٹمز (HIMARS) کے ذریعے کیے گئے۔
یہ حملے اس حملے کے بعد کیے گئے جن کا شبہ ہے کہ داعش نے کیا تھا اور جس میں پچھلے ہفتے دو امریکی فوجی شام میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ٹرمپ نے سخت تلافی کا وعدہ کیا تھا۔
آپ کا تبصرہ