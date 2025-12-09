شہید جنرل سلیمانی ایک اسٹریٹجک شخصیت تھے:روسی پارلیمانی اہلکار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،روس پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ سینیٹر دیمیتری واسیلینکو نے کہا ہے کہ سردار قاسم سلیمانی صرف ایک سیاست دان نہیں تھے بلکہ ایسی شخصیت تھے جن کا کردار فیصلہ کن اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے ماسکو میں ایرانی پارلیمانی وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ تہران کے اپنے سفر میں انہوں نے ہر جگہ سردار سلیمانی کی تصاویر دیکھیں جس سے اندازہ ہوا کہ ایرانی عوام انہیں حقیقی محبت سے یاد کرتے ہیں۔
ملاقات میں ایران کے سفیر کاظم جلالی، رکن پارلیمنٹ فرشاد ابراہیم پور نورآبادی اور روسی فیڈریشن کونسل کے اراکین بھی شریک تھے۔ واسیلینکو نے اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر فوجی حملے کی روسی حکومت کی واضح مذمت کا دوبارہ اعادہ کیا اور کہا کہ روسی عوام بھی ایران کے خلاف جارحیت سے دکھی ہیں اور ایرانی عوام کی مزاحمت قابلِ تحسین ہے۔
ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے ابراہیم عزیزی نے روسی سینیٹر کے مؤقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ سردار سلیمانی ایرانی قوم کے قومی ہیرو ہیں اور بہت سے عالمی رہنماؤں نے انہیں انسانیت کے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے عالمی افتخار قرار دیا ہے۔ انہوں نے یورپی ممالک کے امریکہ پر انحصار کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن پر تکیہ کرنا دیوارِ کاغذی پر سہارا لینے کے مترادف ہے۔
عزیزی نے کہا کہ ایران اور روس کی پارلیمانی دوستی مثالی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان طویل تعلقات اور موجودہ مواقع پارلیمانی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے خطے میں بحرِ خزر کی مشترکہ سلامتی کو پانچ ساحلی ممالک کے لیے اہم اور تعمیری موقع قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران یکطرفہ پابندیوں سے نمٹنے کے اپنے تجربات روس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔
رکن پارلیمنٹ ابراہیم پور نورآبادی نے بھی سینیٹر واسیلینکو کے بیان پر شکریہ ادا کرتے ہوئے سردار سلیمانی کو توازن ساز شخصیت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس صرف دو سیاسی طاقتیں نہیں بلکہ دو قدیم تہذیبی روایتیں ہیں جو عالمی نظام میں توازن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو عارضی تعاون سے بڑھا کر دیرپا پارلیمانی ڈھانچے میں بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ یکطرفہ طاقت کے دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکے۔
انہوں نے ایران اور روس کے درمیان علمی اور تکنیکی تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مستقبل کی ٹیکنالوجیز کے لیے مشترکہ پارلیمانی فورم قائم کرنے کی تجویز دی۔ ملاقات کے دوران روسی اراکین نے بھی تعلیمی اور سائنسی تعاون بڑھانے سے متعلق اپنی آرا پیش کیں اور فریقین نے باہمی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔
ایرانی پارلیمانی وفد، جو مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو میں موجود ہے، نے اجلاس کے بعد روسی پارلیمنٹ کے اعلیٰ حکام کنستانتین کاساچف اور گریگوری کاراسین سے بھی ملاقات کی۔ وفد کی مزید ملاقاتیں منگل کو بھی جاری رہیں گی۔
