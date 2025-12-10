فلسطین مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مالزی کی اسلامیمشاورتی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ خطے میں وحدت کے موضوع پر بات چیت کے لیے ایک اہم نقطہ اتصال ہے۔
مولوی عزمی عبدالحمید نے مجمع عالمی تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام حمید شہریاری سے ملاقات میں کہا کہ فلسطین کے مسئلے کو مسلمانوں کے درمیان وحدت اور تقریب کے فروغ کے لیے بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ میانمار، تھائی لینڈ اور فلپائن میں مسلمانوں کے مسائل کو بھی وحدتی مباحث میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں کو حقوق کے سلسلے میں سنگین چیلنجز کا سامنا ہے اور وحدت کے موضوع پر بات چیت وہاں بھی پذیرائی حاصل کر سکتی ہے۔
سربراہ اسلامی مشاورتی کونسل نے کہا کہ مالزی جلد ہی ایسیا این (جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک کا اتحاد) کی سربراہی سنبھالے گا، جو اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی اعتبار سے اہم خطہ ہے اور یہاں کی ۶۵۰ ملین سے زائد آبادی میں سے ۴۷ فیصد مسلمان ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مالزی میں ایک علاقائی کانفرنس برائے اسلامی وحدت منعقد کی جائے گی اور اس میں مالزی، جنوبی مشرقی ایشیا اور ایران کے علمائے کرام اور مفکرین شریک ہوں گے تاکہ مذہبی سوچ میں وحدت اور تقریب کے موضوعات پر دوبارہ غور کیا جا سکے۔
حجت الاسلام شہریاری نے اس موقع پر مالزی کے سربراہ کی ایران آمد اور کانفرنس میں قیمتی تقریر پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجمع عالمی تقریب مذاہب اسلامی فلسطین کے مسئلے اور اس کے مسلمانوں کی وحدت میں کردار کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد میں مالزی کی غیر سرکاری اسلامی تنظیموں کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔
