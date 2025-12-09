بن گویر کا دعویٰ: فلسطینی قیدیوں کو زہر کا ٹیکا لگا کر شہید کرنے کے لیے 100 اسرائیلی ڈاکٹر تیار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی میڈیا کے مطابق بن گویر نے اعلان کیا کہ 100 کے قریب اسرائیلی ڈاکٹر فلسطینی قیدیوں کو زہریلا انجیکشن دے کر شہید کرنے میں حصہ لینے پر تیار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ اسرائیلی حکومت کی شدت پسندانہ پالیسیوں کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔
عالمی میڈیکل تنظیمیں واضح طور پر کہتی ہیں کہ قیدیوں کو شہید کرنے کے کسی بھی عمل میں ڈاکٹر کی شرکت — چاہے تیاری ہو یا عمل — طبی اخلاقیات اور پیشہ ورانہ اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
گزشتہ روز بن گویر کنسٹ پہنچا تو اس نے اپنے لباس پر شہید کرنے کا نشان لگا رکھا تھا۔ اس کی جماعت ’’عوتسما یہودیت‘‘ کے دیگر اراکین نے بھی اسی نشان کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ نہ تو یہودی مذہب میں اور نہ ہی اسرائیلی قوانین میں قیدیوں کو شہید کرنے کی اجازت ہے، لیکن بن گویر فلسطینی قیدیوں کے خلاف سخت موقف رکھتا ہے اور جیلوں کو ’’اردوگاہ‘‘ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برسوں کی ’’بے قاعدگی‘‘ ختم کر دی گئی ہے۔
کنسٹ میں گفتگو کے دوران بن گویر نے یہ بھی بتایا کہ اس کے دورِ وزارت میں 110 فلسطینی قیدی شہید ہو چکے ہیں، اور اس پر اسے کوئی افسوس نہیں۔
اس نے واضح کیا کہ جیلوں میں اپنی سخت پالیسیوں پر معافی نہیں مانگے گا اور ان اقدامات کو جاری رکھے گا۔
آپ کا تبصرہ