اکسیوس رپورٹ: حزب اللہ کے کمانڈر کے قتل سے اسرائیل کی فوجی کارروائی میں تاخیر، واشنگٹن لبنان کی سرحد پر اقتصادی زون بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آکسیوس کے مطابق ایک سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں اعلیٰ سطح کے اہلکار نے بتایا ہے کہ واشنگٹن کے مطابق آئندہ ہفتوں میں اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا امکان کم ہے۔
ذرائع کے مطابق، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ہیثم الطبطبائی کے قتل سے اسرائیل کی بڑی فوجی کارروائی میں تاخیر واقع ہوئی، اور تل ابیب کو سیاسی مواقع ملے کہ وہ اپنے منصوبوں پر دوبارہ غور و فکر کرے۔
اکسیوس نے مزید رپورٹ کیا کہ واشنگٹن کا موجودہ نقطہ نظر لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر اقتصادی زون قائم کرنے پر مرکوز ہے، جسے امریکی حکام نے ’’منطقه ترامپ‘‘ قرار دیا ہے۔ اس زون کا مقصد حزب اللہ کی فوجی موجودگی سے پاک علاقے میں اقتصادی ترقی کے منصوبے شروع کرنا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ تمام متعلقہ فریقین نے حالیہ مذاکرات میں حزب اللہ کی اسلحہ بندی کی ضرورت پر زور دیا، اور سرحدی علاقوں میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ذرائع آکسیوس کے مطابق، گزشتہ بدھ کو ساحلی شہر ناقوره میں لبنان اور اسرائیل کے سفارتی نمائندوں کے درمیان ایک اجلاس ہوا، جس میں امریکی ثالث بھی موجود تھا۔ اجلاس کا پہلا مرحلہ دو طرفہ واقفیت اور اقتصادی تعاون کے امکانات، خاص طور پر علاقوں کی بحالی کے حوالے سے ترتیب دیا گیا۔
ناقوره میں ہونے والی ملاقات میں اقتصادی راہوں اور مشترکہ منصوبوں پر بات ہوئی، اور ابھی تک یہ معاملہ سیاسی یا سیکیورٹی نوعیت میں نہیں آیا۔ امریکہ کی طرف سے اس اجلاس میں مورگان اورٹاگس بطور خصوصی نمائندہ شریک تھیں۔ لبنان کی ٹیم کی قیادت سابق سفیر سیمون کرم نے کی جبکہ اسرائیل کی نمائندگی یوری ریسنک، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر افسر نے کی۔
امریکی اہلکار کے مطابق، واشنگٹن امید رکھتا ہے کہ ناقوره مذاکرات لبنان اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ نئے سال کے آغاز سے قبل دوبارہ ملاقات ہوگی اور اعتماد سازی کے لیے اقتصادی تجاویز پیش کی جائیں گی۔
آپ کا تبصرہ