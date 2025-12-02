غزہ میں اسرائیلی جنگ میں شراکت پر انسانی حقوق کے خطرات پر توجہ دینے کا مطالبہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یہ دو ٹریلین ڈالر مالیت کا فنڈ دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ہے۔ اس نے پیر کے روز ایک شیئر ہولڈر کی تجویز کی حمایت کا اعلان کیا، جس میں مائیکروسافٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ ان ممالک میں اپنی سرگرمیوں کے انسانی حقوق کے خطرات کی رپورٹ شائع کرے جہاں متنازع فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جیسا کہ اسرائیلی روزنامہ کی ویب سائٹ کیلکلسٹ نے رپورٹ کیا۔
یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب رپورٹس میں بتایا گیا کہ مائیکروسافٹ کی ٹیکنالوجیز، بشمول سافٹ ویئر اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر، اسرائیلی فوج کی غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں ہونے والی کارروائیوں کے دوران استعمال ہو رہی تھیں۔
یہ تجویز EICO کی جانب سے پیش کی گئی ہے، جو کارپوریٹ انسانی حقوق کی نگرانی پر کام کرتی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ مائیکروسافٹ کو اپنے داخلی انسانی حقوق کے کنٹرول کے مؤثر ہونے کا انکشاف کرنا چاہیے، خاص طور پر اس شواہد کی روشنی میں جو اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے اس کے مصنوعات کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔
ناروے کے فنڈ نے مائیکروسافٹ کے سی ای او ستیہ نڈیلہ کی دوبارہ بورڈ چیئرمین کے طور پر تعیناتی اور ان کے معاوضے کے پیکج کے خلاف ووٹ دینے کا بھی منصوبہ بنایا ہے، اور زور دیا کہ بورڈ کو اپنے کاروباری عمل کے سماجی اور ماحولیاتی اثرات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔
یہ فنڈ، جو اپنے اخلاقی سرمایہ کاری کے اصولوں کے لیے جانا جاتا ہے، پہلے بھی غیر معقول انتظامی معاوضے کے خلاف رہا ہے اور اخلاقی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے فیصلے کرتا رہا ہے۔ اس نے پہلے ٹیسلا میں ایلون مسک کے معاوضے کی پیکج کو مسترد کیا اور 13 اسرائیلی کمپنیوں کے شیئرز اپنی اخلاقی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق فروخت کیے۔
جون 2025 تک ناروے کے فنڈ کے پاس مائیکروسافٹ میں 1.35 فیصد حصہ تھا، جس کی مالیت تقریباً 50 ارب ڈالر تھی، اور یہ کمپنی کا دوسرا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے۔
فنڈ کے پاس یہ بڑا حصہ ہونے کی وجہ سے قابلِ قدر ووٹنگ اثر ہے، اور مائیکروسافٹ کے خلاف اس کا موقف اس حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے کہ سرمایہ کاری کو انسانی حقوق اور اخلاقی اصولوں کے مطابق رکھا جائے۔
مائیکروسافٹ نے کئی اسرائیلی ٹیک کمپنیوں کو خرید لیا ہے، جو اسرائیلی فوج کے سابق اہلکاروں نے قائم کی تھیں، جن میں Aurorato، Adallom، Hexaite اور Cyber X شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، اس نے پہلے اسرائیلی کمپنی Any Vision میں بھی سرمایہ کاری کی، جو فلسطینیوں کے چہرے کی شناخت کے لیے اسرائیلی قبضے کے نظام میں شامل ہے۔
اسرائیلی فورسز نے اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ میں کم از کم 70,100 افراد کو ہلاک کیا، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
