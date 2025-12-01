آمریکہ کے شہر بالتیمور میں فلسطین کی حمایت میں احتجاجی ریلی+ تصاویر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلسطینی عوام کے ساتھ عالمی یکجہتی کے دن کے موقع پر، بالتیمور (مریلینڈ، امریکہ) میں اسلامی انجمن (ISB) نے ایک بیان جاری کیا اور مقامی لوگوں اور سرگرم کارکنوں کو مرکز انجمن کے سامنے ریلی میں شریک ہونے کی دعوت دی۔
بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے درخواست کی گئی کہ وہ فلسطینی عوام کی آواز کو مضبوط کریں، حقائق کو عوام تک پہنچائیں، فلسطین کے حامی برانڈز کی حمایت کریں اور پرامن احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیں۔
ان کے پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ Human Appeal جیسی تنظیموں کے ذریعے فلسطینی خاندانوں کی مدد کی جائے اور ساتھ ہی سوڈان اور کانگو میں انسانی بحرانوں کے بارے میں بھی حساسیت برقرار رکھی جائے۔
آپ کا تبصرہ