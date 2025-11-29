حزب اللہ اپنے کمانڈر کی شہادت کا بدلہ ضرور لے گا:شیخ نعیم قاسم

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے جمعہ کی شب کہا ہے کہ قابض اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ہيثم علی الطبطبائی کا قتل کھلا حملہ اور صریح جنگی جرم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حزب اللہ کو جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے اور اس کا وقت تنظیم اپنے اندرونی فیصلے سے طے کرے گی۔
نعیم قاسم کا یہ بیان جنوبی بیروت کے علاقے الضاحیہ میں الطبطبائی کی تعزیتی مجلس سے خطاب کے دوران سامنے آیا۔ یہ ان کا پہلا براہِ راست ردعمل تھا جو انہوں نے گذشتہ اتوار کو قابض اسرائیل کی جانب سے اس فضائی حملے کے بعد دیا جس میں قابض حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف کو نشانہ بنایا ہے۔
نعیم قاسم نے کہا کہ اس طرح کی شہادتیں حزب اللہ کے حوصلے کمزور نہیں کر سکتیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ایک نظریے، جڑوں اور اصولوں پر قائم تحریک ہے اور ایسی کارروائیاں اس کے عزم میں لرزش پیدا نہیں کر سکتیں۔
انہوں نے لبنان کے اندر قابض اسرائیل کی جاسوسی سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ قابض دشمن کی طرف سے کئی طرح کی دراندازیاں کی گئیں اور ایجنٹ سرگرم ہیں۔ ان کے مطابق بین الاقوامی پشت پناہی نے لبنان کی فضا کو کھلا میدان بنا دیا ہے جہاں غیر ملکی عناصر، بعض عرب انٹیلی جنس ادارے اور دیگر ذرائع قابض اسرائیل کو معلومات فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔
نعیم قاسم نے کہا کہ اس قاتلانہ حملے کا جواب دینا حزب اللہ کا ناقابل تردید حق ہے اور یہ جواب مناسب وقت پر ضرور دیا جائے گا۔
