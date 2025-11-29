تل ابیب کےقلب میں ابوعبیدہ کی آواز سے صہیونی علاقوں میں خوف و ہراس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں بس اسٹاپس کے ڈیجیٹل اسکرینوں کو ہیک کرلیا گیا، جہاں اچانک تکبیر، قرآنی آیات اور ایسی آواز نشر ہوئی جو حماس کے عسکری ترجمان ابوعبیدہ سے مشابہ تھی۔ اس واقعے نے تل آویو سمیت کئی علاقوں میں شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا اور اسرائیلی سکیورٹی ادارے فوری طور پر صورتحال کی جانچ میں مصروف ہوگئے۔
رپورٹس کے مطابق یہ حملہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہا بلکہ اشدود، رمات گان اور دیگر مقامات کے بس اسٹیشن بھی متاثر ہوئے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس واقعے کو ’’غیرمعمولی‘‘ اور ’’بے مثال‘‘ قرار دیا۔
عبرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس طویل عرصے سے اسرائیل کے خلاف منظم سائبر سرگرمیوں میں مصروف ہے اور اس نے برسوں تک اسرائیلی فوج کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات جمع کی ہیں۔
خبروں کے مطابق حماس کے انٹیلیجنس یونٹ نے تقریباً پانچ سال میں اسرائیلی فوج کے ہزاروں اہلکاروں کی نگرانی کی، سوشل میڈیا پر حقیقی اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے بند گروپوں میں رسائی حاصل کی، اور روزانہ کی بنیاد پر فوجی نقل و حرکت، آئرن ڈوم کے مقامات اور دیگر حساس معلومات جمع کیں۔
یہ بھی بتایا گیا کہ حماس کے کمانڈوز نے مجازی تربیتی نظام اور وی آر عینکوں کی مدد سے حملوں اور نفوذ کے طریقے مشق کیے۔ ایک اسرائیلی افسر نے اعتراف کیا کہ ’’حماس اس فوجی اڈے کو مجھ سے بہتر جانتی تھی، حالانکہ میں برسوں وہاں خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔‘
اس طرح کی سائبر سرگرمیاں نئی نہیں۔ اسرائیلی اور امریکی رپورٹس کے مطابق حماس 2000 کی دہائی کے اوائل سے سائبر محاذ پر سرگرم ہے۔ 2002 میں اس کے ایک یونٹ نے اسرائیلی ڈرون طیاروں کے نظام میں دراندازی کرکے ان کی ویڈیو ریکارڈنگز تک رسائی حاصل کی تھی۔
