اسحاق ڈار سے ایران کے مشیر قومی سلامتی علی لاریجانی کی ملاقات
پاکستان کے دورے پر آئے ایران کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر علی لاریجانی نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے۔
سفارتی ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
ڈاکٹر علی لاریجانی کی سربراہی میں ایرانی وفد کچھ دیر میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے گا جہاں ڈاکٹر علی لاریجانی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔
سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ علی لاریجانی کے ہمراہ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم بھی ملاقات میں شریک ہوں گے۔
سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی مشیر قومی سلامتی علی لاریجانی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔
قبل ازیں اسلام آباد پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں علی لاریجانی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون علاقائی امن کے لیے اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے اور خطے کی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے اہم پوزیشن کاحامل ہے۔
