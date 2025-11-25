  1. اصلی صفحہ
پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی ملک کو عدمِ استحکام کی جانب دھکیلنے کی منظم سازش ہے: سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری

25 نومبر 2025 - 16:25
News ID: 1754118
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری نے پشاور میں فوجی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ پاکستان کو عدمِ استحکام کی طرف لے جانے کی منظم کارروائی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی سربراہ سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری نے پشاور میں فوجی دستوں کے ہیڈکوارٹر پر ہونے والے خودکش حملے کی سخت مذمت کی ہے اور شہدا کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران دہشت گرد حملوں میں ہونے والا غیرمعمولی اضافہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند اور مربوط مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان کو سیاسی و سیکورٹی سطح پر غیر مستحکم کرنا ہے۔

سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پاکستان کے دشمن داخلی کمزوریوں اور چیلنجوں کا فائدہ اٹھا کر ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس نازک مرحلے پر عوام ریاستی اداروں سے مکمل شفافیت، بہتر انٹیلی جینس شیئرنگ اور دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کی توقع رکھتے ہیں۔

ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ نے مطالبہ کیا کہ دہشت گرد عناصر کے سہولت کاروں، مالی معاونین اور پشت پناہی کرنے والے گروہوں کو فی الفور بے نقاب کیا جائے اور انہیں قانون کے مطابق سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن عناصر کے خلاف موثر اور تیزرفتار کارروائی ہی ملک میں دیرپا امن قائم کرنے کی بنیادی ضرورت ہے۔

