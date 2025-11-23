​​​​​​​یمن کی عدالت نے غیر ملکی جاسوسی کے الزام میں 17 افراد کو موت کی سزا سنا دی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن میں انصار اللہ کے زیر کنٹرول خصوصی فوجداری عدالت نے سنہ 2025ء کے ہفتے کے روز 17 افراد کو موت کی سزا سنائی، جنہیں غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ جاسوسی کے الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔
قیدیوں کے وکیل عبدالباسط غازی نے کہا کہ عدالت نے ان 17 افراد پر امریکہ، برطانیہ اور قابض اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات عائد کیے، اور ان میں سے ایک شخص کو جماعت نے عدل سے مفرور ہونے والا مجرم قرار دیا۔
وکیل نے مزید بتایا کہ عدالت نے ایک خاتون کو دس سال قید اور ایک مرد کو تین سال قید کی سزا بھی سنائی، جبکہ دو افراد کو بری کر دیا گیا۔
ایڈووکیٹ غازی نے تصدیق کی کہ وکیل نے فوری طور پر فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی ہے اور مقدمہ اپیل عدالت میں منتقل کیا گیا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ "مقدمے میں سنائی گئی سزائیں تعزیری نوعیت کی ہیں اور حد یا قصاص سے متعلق نہیں”۔
اسی سلسلے میں حوثیوں کے ذرائع نے بتایا کہ سزایافتہ افراد پر "امریکی، قابض اسرائیل اور سعودی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ تعاون” کے الزامات تھے اور موت کی سزا عوامی میدان میں گولی مار کر نافذ کی جائے گی۔
مقامی عملے کے حوالے سے جو عالمی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جو حوثیوں کے زیر حراست ہیں وکیل غازی نے کہا کہ انہیں تحقیقات مکمل کرنے کے لیے پراسیکیوٹر کے سپرد کیا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے رابطہ تحقیقات مکمل ہونے تک ممنوع ہے، تاہم وہ اپنی مرضی سے وکیل مقرر کر سکتے ہیں۔
غازی نے بتایا کہ حوثی جیلوں میں قید کی صورتحال "سخت” ہے اور قیدی مسلسل اپنے حالات کی شکایات درج کراتے ہیں۔
گذشتہ ماہ حوثی تنظیم نے صنعا میں عالمی اور بین الاقوامی اداروں کے دفاتر پر چھاپے مارے اور پچاس سے زائد مقامی ملازمین کو گرفتار کیا، بعض اداروں پر "جارحانہ جاسوسی سرگرمیوں” کا الزام عائد کیا گیا، یہ کارروائی اس کے بعد ہوئی جب اگست کے آخر میں قابض اسرائیل کی فضائی بمباری نے حوثی حکومت کے ایک دفتر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اہم حوثی قائدین ہلاک ہوئے۔
حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں عدالتی نظام کو وسیع پیمانے پر تنقید کا سامنا ہے، مقامی اور بین الاقوامی انسانی حقوق تنظیمیں الزام عائد کرتی ہیں کہ جماعت "ایسی عدالتیں چلا رہی ہے جو انصاف کے معیار اور دفاع کے حقوق سے عاری ہیں، اور مجبوری سے حاصل شدہ اعترافات استعمال کیے جا رہے ہیں۔”
