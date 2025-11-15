  1. اصلی صفحہ
یمن کا دفاعی سسٹم توقع سے زیادہ طاقتور ہے، امریکی فائٹر پائلٹ

15 نومبر 2025 - 17:04
News ID: 1750636
یمن کی بڑھتی عسکری صلاحیتیں اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق امریکی عسکری ویب سائٹ ٹاسک اینڈ پرپس نے یمن کے فضائی دفاع کو توقع سے زیادہ طاقتور قرار دیا ہے۔

رپورٹ میں امریکی بی-۵۲ طیارے کے ٹیسٹ پائلٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یمن میں آپریشنز نے ثابت کیا کہ اس ملک کا فضائی دفاع انتہائی پیشرفتہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یمن کے فضائی دفاع نے امریکی جنگی طیاروں کے براہِ راست حملوں کو انتہائی پرخطر بنا دیا ہے۔

اس سے قبل روزنامہ الاخبار نے لکھا تھا کہ اسرائیل انصاراللہ یمن کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت سے سخت پریشان ہے۔

غزہ میں جنگ بندی کے بعد تل ابیب کے سکیورٹی حلقوں میں انصاراللہ کے خلاف حکمتِ عملی پر بحث تیز ہو گئی ہے، جو یمن کی بڑھتی ہوئی عسکری صلاحیتوں پر اسرائیل کی تشویش کو ظاہر کرتا ہے۔

