​​​​​​​غزہ میں صحت کا نظام تباہ، مسلسل محاصرہ مریضوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ: محمد ابو سلمیہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جنگ بندی کے 43 دن سے زائد گزر جانے کے باوجود غزہ کے صحت کے نظام کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ قابض اسرائیل انسانی پروٹوکول اور شرم الشیخ معاہدے میں طے شدہ مفاہمتوں کو نظرانداز کر رہا ہے۔
بین الاقوامی وعدوں اور سرحدوں پر سینکڑوں طبی سامان سے بھرے ٹرکوں کے موجود ہونے کے باوجود قابض اسرائیل ان کی داخلے کی اجازت نہیں دے رہا، جس کے باعث ہزاروں مریض موت کے ساتھ براہِ راست مقابلہ کر رہے ہیں۔
مرکزاطلاعات فلسطین سے خصوصی گفتگو میں الشفاء ہسپتال کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ نے صحت کے نظام کی سنگین تباہی کا جائزہ پیش کیا، بتایا کہ جنگ کے بعد نظام صحت اٹھ نہیں سکا اور مسلسل محاصرہ کسی بھی بحالی کی کوشش کو ناکام بنا رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بنیادی ادویات کی کمی بے مثال سطح تک پہنچ چکی ہے، جہاں کمی کی شرح 60 فیصد سے زائد ہے، جبکہ طبی سامان کی کمی تقریباً 70 فیصد ہے۔ زیادہ تر تشخیصی آلات غائب ہونے کے باعث لیبارٹریز تقریباً مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔
ڈاکٹر ابو سلمیہ نے واضح کیا کہ غزہ میں آج کوئی ایم آر آئی (رہنمائی مقناطیسی امیجنگ) کا آلہ موجود نہیں، نہ بریسٹ کینسر کے ابتدائی معائنے کے لیے آلات دستیاب ہیں اور نہ ہی زیادہ تر طبی تخصصات کے لیے ٹی وی امیجنگ کے آلات، جن کی شدید کمی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 350,000 سے زائد مریض جن میں دائمی بیماریاں شامل ہیں، انتہائی سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں میں انسولین کی شدید کمی کے باعث روزانہ اسپتالوں میں گلوکوز کومہ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔
گذشتہ دنوں میں ذیابیطس کے مریضوں میں اعضا کی کٹائی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو گرینرین اور ذیابیطس فٹ کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہے، اور یہ وہ مضاعفات ہیں جو مناسب علاج کی صورت میں روکی جا سکتی تھیں۔
کینسر کے مریضوں کی حالت اور بھی نازک ہے کیموتھراپی صرف محدود مقدار میں دستیاب ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں مریض اپنی خوراک کا انتظار کرتے ہوئے انتقال کر چکے ہیں۔ 18,000 سے زائد مریض علاج کے لیے بیرونِ ملک سفر کے محتاج ہیں، جن میں سے 1,050 سے زائد مریض قابض اسرائیل کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔
ڈاکٹر ابو سلمیہ نے ایک اور المیہ کی نشاندہی کی کہ 6,000 سے زائد معذور افراد ہیں، جن میں بچوں کا حصہ ایک چوتھائی ہے اور یہ لوگ خیموں میں بغیر مصنوعی اعضا یا مددگار آلات کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 2,000 سے زائد بچوں کو فوری طور پر مصنوعی اعضا کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی مرکز اسے فراہم کرنے یا نصب کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ بنیادی سامان دستیاب نہیں۔
حالت یہاں تک محدود نہیں، کیونکہ بچوں کے علاج کے لیے خصوصی دودھ کی فراہمی بھی قابض اسرائیل کی جانب سے داخلے سے روکی گئی ہے، حالانکہ متعدد بچوں کی جان بچانے کے لیے یہ ضروری ہے، جسے طبی کارکنوں نے "مکمل انسانی آفت” قرار دیا ہے۔
عالمی ادارہ صحت، یونیسف، ریڈ کراس اور ڈاکٹرز وِداؤٹ بارڈرز کے مطابق، سرحدوں پر سینکڑوں ٹرک ادویات اور طبی سامان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن قابض اسرائیل جان بوجھ کر ان کی داخلے سے روک رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر دن ایسے مریض جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جنہیں بچایا جا سکتا تھا۔
ڈاکٹر ابو سلمیہ نے بتایا کہ جنگ کے دوران صحت کے نظام کو پہنچنے والا شدید نقصان اس کی کارکردگی کو مفلوج کر چکا ہے؛ تقریباً 70 فیصد ہسپتال اور طبی مراکز تباہ ہو چکے ہیں۔ باقی بچی ٹیمیں جو ممکنہ مرمت کر رہی ہیں ادویات اور آلات کی غیر موجودگی کے باعث تقریباً ناممکن ہے۔
گزشتہ دو سالوں میں ہزاروں طے شدہ سرجریاں ملتوی ہو چکی ہیں۔ آرتھوپیڈک سرجری میں 70 فیصد آلات کی کمی ہے، قلبی سرجری مکمل طور پر رک گئی، جب کہ عروقی، دماغ، اعصاب اور ری کنسٹرکٹیو فریکچر سرجری میں بھی سامان کی شدید کمی ہے، جس سے ہزاروں زخمی علاج سے محروم ہیں”۔
ڈاکٹر ابو سلمیہ نے آخر میں کہا کہ غزہ میں صحت کا نظام آج بھی انتہائی مشکل ہے اور حالات دن بہ دن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ محاصرہ اور طبی سامان کی داخلے کی پابندی مزید انسانی جانوں کے ضیاع اور مریضوں کی موت کا سبب بنے گی، جنہیں سادہ طبی حقوق مہیا کرنے سے بچایا جا سکتا تھا۔
