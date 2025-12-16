بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ابو ظبی میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 16ویں مشترکہ کمیشن اور 5ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا انعقاد ہوا، جس کی مشترکہ صدارت بھارتی وفد کے سربراہ اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور مستقبل کے لیے اہم ترجیحات طے کی گئیں۔
اجلاس کے دوران دوطرفہ تجارت، سرمایہ کاری، فن ٹیک اور ڈیجیٹل رابطوں میں سیپا اور دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدے کے بعد ہونے والی نمایاں پیش رفت کو سراہا گیا۔ فریقین نے رابطہ کاری اور لاجسٹکس کے شعبے میں دوطرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ آئی ایم ای سی جیسے علاقائی اقدامات کے ذریعے نئے امکانات پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے، خاص طور پر سول نیوکلیئر تعاون پر توجہ مرکوز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ تعلیم، ثقافت، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے، عوامی روابط اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے اور اہم معدنیات، خلاء اور قطبی تحقیق جیسے نئے شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔
دونوں ممالک نے کثیرالجہتی فورمز اور سہ فریقی تعاون کے طریقۂ کار میں قریبی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرا تعاون نہ صرف مشترکہ مفادات کے لیے مفید ہے بلکہ علاقائی اور عالمی استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
