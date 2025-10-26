بھوپال-ہند: 78ویں عالمی تبلیغی اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || بھوپال: مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں اس سال ہونے والا 78واں عالمی تبلیغی اجتماع 14 تا 17 نومبر ایٹکھیڑی کے وسیع میدان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اجتماع دینی، روحانی اور عالمی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، جس میں اس مرتبہ تقریباً 12 لاکھ شرکا کی آمد متوقع ہے۔ اجتماع کمیٹی کے مطابق گذشتہ سال کے مقابلے میں تیاریوں میں 20 فیصد اضافہ کیا گیا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی تعداد کو بہتر سہولت فراہم کی جا سکے۔
اجتماع کمیٹی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر عمر حفیظ نے بتایا کہ اس بار مرکزی پنڈال کا رقبہ 100 ایکڑ سے بڑھا کر 120 ایکڑ کر دیا گیا ہے، جبکہ پارکنگ ایریا کو 300 ایکڑ سے زیادہ تک وسعت دی گئی ہے۔ پارکنگ کے بہتر نظم و ضبط کے لیے 70 زون بنائے جا رہے ہیں تاکہ گاڑیوں کی آمد و رفت میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔
اجتماع کے دوران تمام انتظامات تقریباً 30 ہزار تربیت یافتہ اور تجربہ کار افراد کے سپرد کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 25 ہزار رضاکار اجتماع کمیٹی کے ہیں جبکہ 5 ہزار افراد شہری انتظامیہ اور پولیس سے وابستہ ہیں۔ یہ ٹیمیں صفائی، حفاظت، ٹریفک، پارکنگ اور پنڈال کے انتظامات کی براہِ راست نگرانی کر رہی ہیں۔
اجتماع کے مقام پر اس بار لائٹنگ، ساؤنڈ، پانی، صفائی اور کھانے پینے کے انتظامات میں نمایاں بہتری کی گئی ہے۔ سروس ایریا میں اضافی ٹیوب ویل نصب کیے جا رہے ہیں اور پانی کی مسلسل فراہمی کے لیے ٹینکروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح فوڈ زون کو بھی وسعت دی گئی ہے تاکہ شرکا کو کھانے کے لیے طویل قطاروں میں نہ کھڑا ہونا پڑے۔
انتظامیہ اور اجتماع کمیٹی کی مشترکہ ٹیم پورے پروگرام کے دوران فائر سیفٹی، میڈیکل یونٹ، ٹریفک کنٹرول اور ہنگامی خدمات کی نگرانی کرے گی۔ حفاظتی تقاضوں کے پیش نظر مرکزی پنڈال کی گنجائش 1.80 لاکھ سے کم کر کے 1.40 لاکھ کر دی گئی ہے، جبکہ داخلی و خارجی راستوں کو دوبارہ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہجوم میں رکاوٹ یا دباؤ پیدا نہ ہو۔
اجتماع کے دوران ملک کے مختلف حصوں کے علاوہ بنگلہ دیش، خلیجی ممالک اور افریقہ سے بھی مہمانوں کے پہنچنے کی توقع ہے۔ غیر ملکی شرکا کے لیے خصوصی خیمہ بندی اور ترجمانوں کا انتظام رکھا گیا ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ بھوپال کا یہ عالمی تبلیغی اجتماع دنیا کے پانچ سب سے بڑے اسلامی اجتماعات میں شمار ہوتا ہے، جو ہر سال ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں باری باری منعقد ہوتے ہیں۔ گذشتہ سال بھوپال اجتماع میں دس لاکھ سے زائد لوگ شریک ہوئے تھے، جبکہ اس بار شرکا کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے۔
اجتماع کمیٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نظم و ضبط، صفائی اور ٹریفک قواعد پر عمل کریں تاکہ یہ اجتماع اپنے دینی و روحانی مقصد کے ساتھ امن و اتحاد اور خدمتِ خلق کا پیغام کامیابی سے عام کر سکے۔
