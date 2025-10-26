اسلام آباد میں بین الاقوامی علمائے و اسکالرز کانفرنس، امتِ مسلمہ کے اتحاد کا مضبوط پیغام

اہل البیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اس کانفرنس میں مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے ممتاز علمائے کرام، صوفی مشائخ اور دینی شخصیات نے شرکت کی، جو امتِ مسلمہ کے درمیان ہمدلی، رواداری اور اخوت کی علامت ہے۔
اس موقع پر روضہ امام حسینؑ کے اعلیٰ سطحی وفد نے، جس کی قیادت حجۃ الاسلام علامہ علی قرعاوی نے کی، خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پوری امتِ مسلمہ کے لیے امید کا مرکز ہے، اور اس کی قوت اور ترقی کا راز مسلمانوں کے اتحاد میں پوشیدہ ہے۔
کانفرنس میں شریک نمایاں شخصیات میں شامل تھے:علامہ عارف حسین واحدی (مرکزی نائب صدر شیعہ علماء کونسل)،سابق امیر جماعتِ اسلامی سراج الحق،سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل لیاقت بلوچ،
چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ مفتی راغب نعیمی،پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ (سجادہ نشین موہڑہ شریف، راولپنڈی)،علامہ محمد رمضان توقیر،ڈاکٹر طارق سلیم (صدر ملی یکجہتی کونسل شمالی پنجاب)،علامہ شیخ حسن جعفری،علامہ تنویر علوی،
اور علامہ شفا نجفی سمیت دیگر ممتاز علمائے کرام و مذہبی رہنماؤں نے خطاب کیا۔علمائے کرام نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان، بطور ایک اسلامی اور ایٹمی قوت، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور پوری امتِ مسلمہ اس پر فخر کرتی ہے۔ تاہم، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں فرقہ وارانہ اور انتہاپسند عناصر نے ملک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچایا ہے۔
مقررین نے کہا کہ مختلف مکاتبِ فکر کے علما نے ہمیشہ قومی یکجہتی، امن اور بھائی چارے کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی آزادی بھی ملی اتحاد کے نتیجے میں ممکن ہوئی، اور آج ایک بار پھر اسی جذبۂ اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ اندرونی و بیرونی چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔
عالمی حالات پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے مقررین نے فلسطین، غزہ اور کشمیر میں جاری مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی جانب سے صہیونی جارحیت کے خلاف مضبوط موقف اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام دشمن قوتیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ امریکی صدر اور اس کے اتحادی ظلم کرنے والوں کا دفاع کر کے ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں امتِ مسلمہ کو پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد، بیداری اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
اختتامی خطاب میں علامہ سید ساجد علی نقوی (سربراہ شیعہ علماء کونسل پاکستان) نے اتحادِ امت، قومی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ رواداری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ تمام مسلمان بھائی چارے کو مضبوط بنا کر پاکستان اور عالمِ اسلام کی ترقی و استحکام میں کردار ادا کریں۔
