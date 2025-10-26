تصویری خبری/ اسلام آباد میں بین الاقوامی علمائے کرام و اسکالرز کانفرنس

اسلام آباد میں جامعۃ الکوثر، جو دنیائے اسلام کے معروف دینی و علمی اداروں میں سے ایک ہے، میں بین الاقوامی علمائے کرام و اسکالرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں تمام مکاتبِ فکر کے ممتاز علما اور روحانی رہنماؤں نے شرکت کی اور امتِ مسلمہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا خوبصورت اور طاقتور پیغام پیش کیا۔
26 اکتوبر 2025 - 10:43
مآخذ: ابنا
اسلام آباد میں بین الاقوامی علمائے کرام و اسکالرز کانفرنس
اہل البیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلام آباد میں جامعۃ الکوثر، جو دنیائے اسلام کے معروف دینی و علمی اداروں میں سے ایک ہے، میں بین الاقوامی علمائے کرام و اسکالرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں تمام مکاتبِ فکر کے ممتاز علما اور روحانی رہنماؤں نے شرکت کی اور امتِ مسلمہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا خوبصورت اور طاقتور پیغام پیش کیا۔
