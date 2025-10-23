  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. امریکہ

روس یوکرین جنگ؛

یوکرین کے لئے کوئی امن منصوبہ موجود نہیں ہے، نیٹو

23 اکتوبر 2025 - 11:37
News ID: 1741924
یوکرین کے لئے کوئی امن منصوبہ موجود نہیں ہے، نیٹو

نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جمعرات کی صبح دعویٰ کیا کہ اگر یوکرین کا کوئی امن منصوبہ ہے، تو وہی ہے جو امریکی صدر کہتے ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ||  شمالی اٹلانٹک معاہدے کی تنظیم (نیٹو) کے سیکرٹری جنرل، مارک روٹے نے جمعرات کی صبح دعویٰ کیا کہ یوکرین کی جنگ ختم کرنے کے لئے کوئی امن منصوبہ موجود نہیں ہے۔

روٹے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا: اگر کوئی امن منصوبہ ہے، تو وہی ہے جو صدر (امریکہ) نے پچھلے جمعے کو کہا تھا؛ "فریقین جہاں ہیں وہیں رکیں اور جنگ بند کریں"۔

پچھلا جمعہ ہی تھا جب ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلینسکی سے ملاقات کے بعد تجویز پیش کی تھی کہ ماسکو اور کیئف موجودہ محاذ بندی کے ساتھ (فریقین جہاں ہیں وہیں رکیں اور ) جھڑپیں بند کر دیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

 

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha