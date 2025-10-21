اسرائیل بدترین سیاسی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے: سابق اسرائیلی وزیرِاعظم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سابق اسرائیلی وزیرِاعظم اور قائد حزب اختلاف یائر لاپیڈ نے کہا کہ عالمی سطح پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوگیا ہے۔
یائر لاپیڈ نے کہا کہ 142 ممالک اب فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہیں، جو اب اسرائیلی بینکوں سے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کئی بین الاقوامی کمپنیوں نے اسرائیلی پراجیکٹس سے خود کو الگ کرلیا ہے۔
اسرائیل کے اندرونی بحران پر روشنی ڈالتے ہوئے سابق وزیرِاعظم نے کہا کہ کئی سنیئر اسرائیلی افسران اپنی سرکاری ذمہ داریوں سے سبگدوش ہوگئے ہیں۔
