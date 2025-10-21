امریکی جریدہ پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا معترف

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جریدے فارن پالیسی کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر 2 لاکھ 30 ہزار مربع میل پر محیط ہیں۔
امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ یہ معدنی ذخائراعلیٰ عالمی معیار کے اور برطانیہ کے رقبے سے دگنے ہیں۔
جریدے فارن پالیسی کا کہنا ہے کہ معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری سے پاکستان کو معاشی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔
واضح رہے کہ پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025ء مرتب کی گئی ہے۔
قومی معدنی پالیسی کے 2025ء کے ثمرات پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے۔
معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال سے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
آپ کا تبصرہ