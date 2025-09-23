تجارتی معاہدہ پر جاری رسہ کشی کے درمیان ہندوستانی وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب سے اہم ملاقات

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،ٹیرف تنازعات اور تجارتی معاہدہ پر جاری رسہ کشی کے درمیان، ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارت کاری کا ایک اور دور شامل ہونے جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیویارک میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (UNGA) کے موقع پر ہوئی۔ یہ اہم ہے کیونکہ ٹیرف تنازعہ کی وجہ سے دونوں ممالک کے اعلی رہنماؤں کے درمیان بات چیت نہیں ہورہی تھی ۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان فون پر ہونے والی بات چیت نے دروازہ کھول دیا ہے۔
مارکو روبیو کے ساتھ بات چیت کے بعد وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایکس پر لکھا یہ ملاقات اچھی اور نتیجہ خیز رہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے موجودہ دوطرفہ اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ترجیحی شعبوں میں پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے باقاعدہ بات چیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ دونوں فریق ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطے میں رہیں گے۔ اس ملاقات کو دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو آگے بڑھانے کی جانب ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹیرف تنازع، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی تعاون، دفاعی تعلقات اور ہند-بحرالکاہل کی حکمت عملی جیسے مسائل بات چیت میں مرکزی رہے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کو حالیہ دنوں میں چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری عالمی سطح پر اہم ہے۔ اس ملاقات کو اس لیے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے مستقبل کے تجارتی سودوں کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
آپ کا تبصرہ