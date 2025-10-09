اسرائیل حماس امن منصوبے کے نفاذ کے اعلان پر، پی ایم مودی کا ردعمل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،ٹرمپ کے اسرائیل-حماس امن منصوبے کے نفاذ کے اعلان پر، پی ایم مودی نے کہا ہم امن منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں.حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ گروپ نے فلسطینی قیدیوں کی فہرست اسرائیل کے حوالے کی ہے جنہیں جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیا جائے گا۔
اسرائیل اور حماس نے امریکی ثالثی کے بعد امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کا اعلان خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا، “ہم صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی مضبوط قیادت کی بھی علامت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد میں اضافہ ان کے لیے راحت اور دیرپا امن کی راہ ہموار کرے گا۔
حماس اور اسرائیل ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے تحت جاری مذاکرات کے تیسرے دن غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس مرحلے کے تحت حماس 20 یرغمالیوں کو 72 گھنٹوں میں اسرائیل کے سپرد کرے گا۔ جس کے بدلے میں اسرائیل اپنی جیلوں میں قید 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔
حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ گروپ نے فلسطینی قیدیوں کی فہرست اسرائیل کے حوالے کی ہے جنہیں جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیا جائے گا۔
فلسطینی قیدیوں کے امور کی نگرانی کرنے والے زہر جبرین نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فہرست معاہدے میں طے شدہ معیارات کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ اب بھی “ناموں پر حتمی معاہدے کا انتظار کر رہا ہے” اور یہ کہ “متعلقہ طریقہ کار اور مفاہمت مکمل ہونے کے بعد ان کا اعلان کیا جائے گا۔
اسرائیلی فوج نے بدھ کو ایک بیان جاری کیا کہ وہ “یرغمالیوں کی واپسی کے معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتی ہے۔ بیان کے مطابق، چیف آف جنرل سٹاف نے تمام فورسز کو ہدایت کی کہ “مضبوط دفاع تیار کریں اور کسی بھی منظر نامے کے لیے تیار رہیں۔”
